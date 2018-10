"Quelque part, le Club Bruges est à la Flandre ce que le Standard est à la Wallonie", dit d’entrée de jeu Ronny Rosenthal.

De fait, la Venise du Nord et la Cité ardente apparaissent tels les chefs-lieux footballistiques de chaque région. Même si, par à-coups, Gand et Charleroi leur contestent ce titre. Il s’agit néanmoins de contre-pouvoirs, par opposition à la puissance centrale de la capitale, symbolisée par son club phare, Anderlecht.

Rosenthal a 23 ans , quand il débarque en droite ligne d’Israël. Il n’a connu qu’un club, le Maccabi Haïfa. Ses premiers contacts avec le football belge l’impressionnent. Il lui faut d’ailleurs un peu de temps pour s’adapter. Juste avant lui, Eli Ohana a tracé le chemin en devenant ce peintre qui dessine les plus belles toiles du grand FC Malinois. Rosenthal, propose un autre style que l’artiste, ex-équipier de Michel Preud’homme. Plus en puissance. Plus en percussion.

