Ils sont une race à part, des ovnis dans le monde du football. On les qualifie de buteurs racés, de renards des surfaces, de tueurs, de goal-getters. Mais qui sont vraiment les buteurs ?



De Jérémy Perbet et Hamdi Harbaoui, les deux purs buteurs encore actifs en Pro League, à Erwin Vandenbergh, ancien Diable Rouge et six fois meilleur buteur de D1 belge, en passant par Luigi Pieroni et Cédric Roussel, deux des plus prolifiques buteurs belges des années 2000-2010, tous ont levé un coin du voile sur ce métier si particulier.



En huit thèmes et en vidéos, ils évoquent tous un job qui les passionne et les obsède.