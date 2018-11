Mouscron L’Excel se donne de l’air et fait le plein de confiance Thomas Van den Bril

Mouscron a dominé son adversaire du jour et prend ses distances avec la 16e place.



L’enjeu de cette rencontre était important et simple pour les deux équipes. Mais voilà, jamais cette saison Waasland-Beveren, qui s’est séparé de son entraîneur Yannick Ferrera et a nommé Adnan Custovic à sa place, n’a remporté de match à domicile. Et jamais cette saison, Mouscron n’était parvenu à s’imposer hors du Canonnier. Et la seule victoire de Waasland cette saison, c’était lors du match aller, face aux Hurlus.



(...)