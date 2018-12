En un peu plus d’un an, Jean Butez a réussi à prendre le dessus sur Olivier Werner et Logan Bailly. Rien que cela. Rencontre avec le gardien de l’Excel Mouscron, promis à un bel avenir.

Jean, quel chemin parcouru depuis votre signature définitive à Mouscron !

"Quand j’ai signé à Mouscron, les dirigeants m’avaient dit que j’étais leur numéro 1 pour l’avenir. Donc, je ne m’attendais pas spécialement à être le premier choix immédiatement, même si je l’espérais. Et puis, ce n’est pas parce que les dirigeants le pensent que le coach le pense lui aussi. Je n’ai pas eu ma chance sous Frank Defays. Bernd Storck me l’a donnée."

Et vous avez su la saisir puisque vous êtes aujourd’hui incontournable.

"À force de travail et d’abnégation, j’y suis parvenu. Je m’entends bien avec Olivier Werner et Clément Libertiaux. Aujourd’hui, la hiérarchie est