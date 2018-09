Le Français était entre les perches hurlues pour la première clean sheet de la saison de l'Excel.

On savait que suite à l'arrivée de Bernd Storck les cartes allaient être redistribuées au sein du groupe mouscronnois. Et on sentait que Jean Butez allait avoir la préséance sur Olivier Werner. De là à ce que dure sur le long terme ? Eléments de réponse.