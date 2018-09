Après son licenciement du Royal Excel Mouscron, Frank Defays avait demandé quelques jours de repos avant de se livrer. Ce lundi, après quelques moments en famille et avec des amis, il a pris le temps de répondre aux questions.

Frank Defays, quel est votre état d’esprit ?

"Je suis occupé d’analyser les raisons de mon échec. C’est pour moi la meilleure manière de rebondir et d’avancer dans la vie. Je ne suis pas là pour charger les autres dans mon échec. Et je n’espère pas non plus que les autres analysent de leur côté cet échec. Le plus important pour moi, c’est d’avancer."

(...)