Mouscron Bernd Storck: "Oui, la Coupe est importante" Thomas Van den Bril

Malgré cela, l’Allemand fera tourner une partie de son effectif.



L’Excel Mouscron a beau avoir cédé la lanterne rouge il y a quelques semaines, les Hurlus sont toujours très concernés par la lutte pour le maintien. Et ce match de Coupe arrive au plus mauvais moment. Les Mouscronnois vont recevoir samedi prochain Zulte-Waregem avant de se déplacer à Eupen, soit deux rencontres lors desquelles il sera essentiel de prendre des points.



"Mais je ne veux pas me projeter sur ces matchs", certifie l’entraîneur de l’Excel, Bernd Storck. "Je veux que l’on se focalise sur cette Coupe de Belgique. (...)