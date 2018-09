Santini et Trebel ont fait basculer le Clasico. Le sourire est anderlechtois mais la crise n’est pas (encore) liégeoise​.



Gérer ses ex, c’est toujours compliqué et délicat. Ce ne sont pas les Standardmen qui diront le contraire, punis par un but d’Ivan Santini et deux corners victorieux d’Adrien Trebel dimanche soir dans le premier Clasico de la saison.