Un édito de Benoit Delhauteur.

Ils n’avancent plus. Sur les cinq dernières journées, Bruges a pris quatre points, Genk six et Anderlecht et le Standard, sept. Tous en dessous des 50 %, ça fait mauvais genre en pleine période d’examens. Et Gand, vainqueur d’un Eupen faiblard ce dimanche, fait à peine mieux avec 8 sur 15…

(...)