Un seul match complet - il a été remplacé à la 90 e minute contre Anderlecht, quelques portions de cinq autres rencontres de championnat après une césure pour blessure, un seul but - sur penalty à Zulte Waregem - et un peu plus d’une heure de jeu, peu convaincante, contre Monaco : Kaveh Rezaei, le transfert vedette du club champion, n’a pas encore confirmé au Club Bruges les - trop grandes ? - espérances que ses nouveaux dirigeants avaient fondées en lui en le soufflant à Charleroi.

Quand il a été aligné, l’Iranien (...)