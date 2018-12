Juiz de Flora. À près de 200 bornes au nord de Rio de Janeiro, la ville de naissance de Wesley Moraes ne fait pas rêver. Une cité aux 500 000 âmes, plus connue pour son usine Mercedes que pour ses habitants célèbres. Jusqu’à la naissance, fin 1996, de Wesley Moraes.

Vingt-deux ans plus tard, la ville a de quoi célébrer son nouveau héros. "C’est chaud quand je rentre. Parfois dangereux, rigole le joueur de Bruges. Je suis aussi connu chez moi qu’à Bruges. Mais ici les supporters sont plus tranquilles, ils demandent calmement à avoir une photo. Au Brésil, c’est plus direct. Les gens te sautent à moitié dessus."

Wesley, c’est la belle histoire. Celle d’un gamin qui a appris dans les rues et sans le sou. Sa vie change alors qu’il n’a que neuf ans. Quand la mort emporte son père. "J’étais proche de lui. C’était dur pour toute la famille et pour moi. Je ne voulais plus sortir, je restais cloîtré à la maison."

Ses deux grands frères, Leandro et Leonardo, l’ont sorti de cette crise personnelle et se sont chargés de son éducation. "Ma mère devait gérer financièrement et bossait beaucoup. Elle n’était donc pas souvent là."

(...)