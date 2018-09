Coupable d’une déviation malheureuse qui a coûté un point à Bruges face à Dortmund, Matej Mitrovic explique pourquoi le Club n’a plus peur de personne

Matej Mitrovic débute son interview en prétendant claquer la porte au nez de Kirsten Willem, l’attaché de presse du Club Bruges. Une plaisanterie qui tranche avec le sérieux du défenseur central croate sur le terrain et dans l’exercice médiatique.

Plus que de lui, il préfère parler des autres, du groupe et surtout du niveau de jeu affiché par le Club Bruges depuis plusieurs mois. Prochain test : un duel des Flandres face à Gand après avoir battu Anderlecht et avoir tenu la dragée haute à Dortmund…

La rencontre face à Dortmund va-t-elle faire office de référence en termes de jeu ?