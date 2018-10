Avant la reprise du championnat, vendredi soir contre Waasland-Beveren, les joueurs du Club Bruges ont bénéficié d’un week-end de congé.

Ivan Leko l’a savouré dans le cocon de sa famille, réconforté par ses amis les plus proches : il avait grand besoin de cette pause bienvenue.

Jeudi soir, il avait été libéré sans conditions, après avoir été détenu pendant trente-six heures et interrogé six heures durant dans le cadre de la vaste opération mains propres qui allait déclencher un séisme dans le football belge. La veille, à l’aube, il avait été cueilli à son domicile, sous les yeux de sa femme et de ses jumelles adolescentes, et emmené à Tongres pour y être entendu dans une vaste suspicion collective de fraude et de matches truqués qui impliquait son ancien manager Dejan Veljkovic, dont il est resté l’ami. L’entraîneur croate allait vivre la demi-semaine la plus éprouvante de sa carrière.

(...)