"Suis-je redevenu le gardien n° 1 du Club Bruges ? Je ne me préoccupe pas de la hiérarchie interne. Je ne nourris qu’une seule ambition : celle de me bonifier chaque jour et de répondre présent quand l’entraîneur a besoin de moi."

Ethan Horvath se garde bien de fanfaronner.

Ses dernières prestations pourraient pourtant l’y inciter. Depuis qu’il a