F.C. Bruges Bruges a déjà perdu 10 points quand il a ouvert le score Michel Dubois

C’est une certitude à présent : le Club a perdu la maîtrise de son football.



Le Club Bruges ne maîtrise plus son football. Il paraît tout juste capable, cette saison, d’assener quelques coups d’éclat sans véritable lendemain comme, récemment, à Monaco, à Dortmund ou contre le Standard. Pire : il ne paraît plus en mesure de s’assurer une réelle option sur sa victoire quand il ouvre la marque. Ce n’est plus un hasard.



(...)