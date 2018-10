Le Club Bruges ne gagne plus. Pire : il s’en tire bien au Stayen, où il a frôlé la défaite à maintes erprises. Le partage ne récompense pas les mérites des Trduonnaires.

Pour la première fois de la saison, l’effectif du Club était amputé de cinq éléments, tous titulaires potentiels. Si les forfaits de Mitrovic et de Vossen ne prêtaient pas trop à conséquence, les absences de Denswil, Danjuma et Dennis, son substitut, avaient décapité le flanc gauche. Ce n’est pourtant pas de ce côté que Saint-Trond, qui travaillait bien la profondeur, sonna avec bonheur la première charge. Kamada en fut l’artisan. Il faillit d’abord exploiter une perte de balle de Poulain. S’il remporta son face à face avec Letica il tira sur l’extérieur du montant. Peu après, la défense brugeoise cafouilla un dégagement. Mechele offrit le ballon au même Kamada. Letica bloqua l’envoi de ce dernier avant de laisser filer le ballon dans son but (1-0).

(...)