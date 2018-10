Auteur d’un but depuis son arrivée au Kehrweg, Mamadou Fall, grâce à sa vitesse, apporte de la profondeur au jeu eupenois. "D’année en année, je veux voir mon nombre de buts et d’assists augmenter", signale le numéro 70 eupenois. "La première saison à Charlesoi, j’avais scoré à quatre reprises pour 4 assists. Lors de la deuxième, j’avais inscrit 6 buts et offert 3 assists."

(...)