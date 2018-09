L’ex-international français se livre peu. Pour nous, le T1 d’Eupen a accepté de le faire plus longuement.

Claude Makelele, est-il compliqué de passer du stade de joueur de niveau international à celui d’entraîneur ?

"Cela commence par une réflexion personnelle. Le métier d’entraîneur demande que l’on maîtrise divers paramètres. Ce qui n’est pas le cas d’un joueur. Il faut devenir un médiateur. Savoir être un peu politique. Se situer. Veut-on être un homme de terrain ? Ou plutôt quelqu’un qui manage ? Je me suis assez vite trouvé. J’ai l’âme d’un formateur. Déjà joueur, quand j’ai commencé à prendre de l’expérience, je me suis volontiers occupé de mes jeunes équipiers. Je me souviens notamment, lorsque j’ai vu arriver Didier Drogba à Chelsea, je l’ai tout de suite emmené à la musculation. Il a compris en s’engageant dans le championnat anglais pourquoi j’avais insisté sur certains points liés à son impact physique."

Un joueur ne se préoccupe finalement que de lui. Un entraîneur doit penser à tout. N’est-ce pas là, la différence fondamentale ?

"Bien sûr. Maintenant, si vous voulez parvenir au plus niveau de jeu, non seulement il convient de réunir une somme de qualités, mais il est également nécessaire de travailler dur et de consentir de gros sacrifices. Par contre, quand on embrasse la carrière de coach, on n’a plus de vie ! L’entraîneur devient totalement tributaire des joueurs. Ce que nous réalisons a aussi un impact direct sur le travail fourni par les salariés du club. Sur l’image que projette le blason au niveau de la ville. De la région. Ces éléments-là n’intéressent jamais le grand public. Pourtant, ils existent."