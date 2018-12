Un passage chez les jeunes du Standard, un départ précoce à l’étranger et une carrière à relancer en Belgique à 22 ans : le parcours de Zakaria Bakkali (Anderlecht) et de David Henen (Charleroi) présente de nombreux points communs. Et comme ils sont de grands amis dans la vie, on a décidé de les réunir avant le duel des Sporting.

Un groupe Whatsapp créé (en accord avec les services presse des deux clubs) et quelques minutes plus tard, l’affaire est réglée. "Une interview avec David ? Avec plaisir", répond Zakaria Bakkali avant d’interpeller David Henen :

"Hermano, on fait ça chez moi ?"

"Oui frérot, c’est parfait."

Le rendez-vous est pris il y a quelques jours chez l’Anderlechtois. Un appartement magnifique près de Tour et Taxis. Pour entrer dans l’immeuble, il faut montrer patte blanche. Puis un garde vous emmène vers l’ascenseur qu’il règle lui-même. Pas question de s’arrêter en chemin si l’envie vous prenait. Direction le 35e étage.

Bakkali nous ouvre et fait la visite en attendant Henen. La vue sur Bruxelles est à couper le souffle dans ce loft qui pourrait vite vous donner l’impression d’être à New York. "C’est pratique d’habiter si haut. Le matin, je regarde par la fenêtre et je peux voir quel côté de la capitale est le plus bouché. Et je pars de l’autre pour aller à Neerpede", rigole-t-il.

Henen arrive. L’attaquant de Charleroi n’a pas eu le luxe d’éviter astucieusement les embouteillages bruxellois. Mais lui connaît déjà parfaitement les lieux. "Il m’a donné un double des clefs. Zakaria, c’est la famille. Il y a une confiance totale entre nous. Par exemple, je regarde toujours ses matches et lui les miens. Il m’arrive d’enregistrer quand il joue pour être sûr de ne rien rater. Après, on se donne des conseils. Et quand il fait un match dégueulasse, je lui dis. Pareil dans l’autre sens. On peut être franc sans jamais se disputer."

Vous vous connaissez depuis quand ?