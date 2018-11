Alex Teklak revient sur les prestations décevantes des Liégeois et des Anderlechtois lors de leurs matchs de la 13e journée de Pro League.

1. "Les Standardmen se sont trop souvent engouffrés dans l’axe"

"Francky Dury avait dressé une muraille dans l’axe, dans laquelle les Liégeois n’ont cessé de buter. Tardieu et Walsh ont totalement fermé l’intérieur du jeu tandis que le Standard, via Cimirot notamment, tentait toujours d’y passer, s’exposant ainsi à des contres assassins. Le positionnement de Djenepo et Lestienne, qui rentraient trop dans le jeu, pose également question. Ce sont deux vrais ailiers. Maxime, c’est dans sa nature de déborder et de centrer depuis le flanc gauche (...)