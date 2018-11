Une seule défaite - à Sarpsborg en Europa League - en 23 rencontres officielles, toutes compétitions confondues : ce Racing Genk-là enchante notre petite planète foot. L’état d’esprit de ses vedettes séduit autant que la qualité de son football. La manière dont le leader du championnat a inversé le score, mercredi soir à Deurne, dans une seconde période bien plus conforme à la belle image qu’il véhicule depuis le début de la saison, a attesté, une fois encore, ses potentialités actuelles.

"Au repos, je me suis vraiment fâché, pour la première fois depuis mon retour dans le Limbourg", avoue Philippe Clement. "J’ai rappelé nos fondamentaux. J’ai ensuite eu la confirmation que quand chacun y croit et assume la tâche qui lui est impartie, on peut réussir de belles choses. À Besiktas, nous avions déjà livré une prestation fantastique. Celle de Deurne m’a épaté davantage encore. À l’Antwerp, nous avons disputé notre vrai match référence."

Le partage concédé in extremis au Standard avait incité l’entraîneur du Racing Genk à bannir toute hypocrisie : "Sommes-nous candidats au titre ? Oui, au même titre que le Club Bruges, Anderlecht, le Standard et La Gantoise. Mais, à la différence des deux premiers cités, notre saison sera réussie même si nous ne sommes pas champions."

Comment ce séduisant Racing Genk-là en est-il arrivé à magnifier autant notre Pro League ?

1. Clement a chassé le négativisme