Depuis qu’il a déposé son sac de foot à Charleroi à la fin du mercato estival en arrivant en prêt de Wolsburg, le jeune attaquant nigérian (19 ans) Victor Osimhen a laissé une bonne impression. Monté au jeu avec une grosse détermination lors des matches face à Mouscron et au Standard, le néo-Zèbre fêtait contre Waasland-Beveren sa première titularisation sous la vareuse hennuyère. Et comme son équipier Adama Niane face à l’Excel, Victor a planté un but pour ce baptême du feu. Une puissante talonnade qui représente son premier but comme pro en Europe.

(...)