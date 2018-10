Il n’est arrivé à Charleroi qu’il y a un mois et demi. Mais il s’y sent comme un poisson dans l’eau. "Les gens sont super, ici" , sourit Victor Osimhen, très détendu, au milieu de la salle de presse du Mambourg. Un stade qu’il découvre.

Le Nigérian de 19 ans a appris à découvrir Marcinelle, aussi. Et forcément, ça change de Wolfsbourg et de son professionnalisme à l’allemande. "C’est clair qu’il y a une différence de standing entre les deux clubs mais ça me convient très bien. Les conditions d’entraînement sont bonnes, on sent que le club est en train de grandir. Et je le répète : les gens sont très gentils avec moi. C’est ce dont j’avais besoin pour évoluer en tant que jeune joueur."

Un jeune joueur qui, dans un anglais parfait, a la langue bien pendue.

Victor, avec deux buts en cinq matches, on peut dire que vous avez réussi vos débuts.

"( il sourit) Tout se passe bien, oui. Marquer, c’est la meilleure manière de s’intégrer rapidement dans une équipe. Mais ce sont surtout mes équipiers qui m’ont aidé à me sentir bien. Je travaille dur pour que cela continue."

Votre arrivée, combinée à celles de Niane ou Bruno, a fait beaucoup de bien au Sporting.

"L’équipe s’améliore, match après match. On n’a pas (...)