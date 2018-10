Charleroi n’a inscrit qu’un seul but sur une phase arrêtée depuis le début de la saison.

Depuis la fin du mercato, le Sporting Charleroi n’a plus perdu (deux victoires et deux partages) et s’est lancé dans une course-poursuite pour intégrer le Top 6 qui lui permettrait de participer, une nouvelle fois, aux playoffs 1. Mais pour mener sa mission à bien, le club hennuyer devra améliorer plusieurs secteurs de son jeu. Si défensivement, les hommes de Felice Mazzù ont retrouvé, depuis plusieurs semaines, une plus grande rigueur, on ne peut pas dire que l’efficacité sur les phases arrêtées offensives soit le point fort des Zèbres depuis le début de la saison. Avec un but inscrit sur phase arrêtée en championnat (et encore un auto-but de l’Eupenois Molina suite à un corner carolo), Charleroi est avec Courtrai et Saint-Trond le plus mauvais élève de Pro League dans ce domaine. Une donnée qu’il faudra changer pour être plus ambitieux. Mais comment y parvenir ?