Les Zèbres n’ont pas du tout été perturbés par le changement de système. Au contraire...

Un 3-5-2 ? Un 3-4-1-2 ? Un 5-3-2 ? Felice Mazzù a clos le débat.

"Le système que nous avons utilisé face à Saint-Trond est un 3-5-2 car nous avons joué avec trois véritables défenseurs centraux et des ailiers qui ont joué plus haut que la ligne défensive. Quant à Benavente, il était positionné en neuf et demi, derrière les deux attaquants, mais il appartenait à la ligne médiane."

(...)