Le parquet de l’UB a proposé trois matches de suspension pour le médian et quatre pour l’attaquant. Ce que Charleroi a logiquement refusé…

Sévères mais pas scandaleuses. Voilà comment nous avons qualifié, dans notre édition de lundi, les exclusions de Marco Ilaimaharitra (pour un tacle semelle en avant sur la cheville de Boljevic… après avoir touché le ballon) et Jérémy Perbet (pour un coup de talon sur Vanzo alors qu’il était au sol, après un duel), à Waasland-Beveren (1-1). Si ces deux exclusions ont déjà eu un impact sur la rencontre de samedi soir (surtout celle d’Ilaimaharitra, arrivée en début de seconde mi-temps), que le Sporting semblait maîtriser mais qu’il n’a pas gagné, elles risquent également d’avoir des conséquences à plus long terme. Car au moment de proposer une transaction aux deux joueurs, le parquet de l’Union belge a été tout sauf clément. Il réclame trois matches de suspension pour le médian franco-malgache (et 3.000 € d’amende) et quatre pour l’attaquant français (et 4.000 € d’amende). Des propositions très (trop) sévères que Charleroi a logiquement refusées.