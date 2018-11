Dix matchs, six buts et une puissance physique impressionnante. Victor Osimhen est, sans aucun doute, l’attraction de Charleroi en ce début de saison un peu tristounet. Et, au moment d’affronter le Club Bruges ce samedi, l’attaquant nigérian montera sur le terrain avec un sentiment particulier. Car, pour le même prix, il aurait pu se retrouver dans le camp d’en face.

"Victor a passé une visite médicale à Bruges, au début du mois d’août, qui n’était pas concluante", explique son représentant Jean-Gérard Benoît Czajka. "Le Club a estimé que le joueur n’était pas prêt physiquement. Il faut dire qu’il n’avait pas eu droit à une préparation correcte à Wolfsbourg, suite à une crise de malaria survenue fin juin. Au regard des résultats de ses tests physiques, les Brugeois ont estimé qu’il faudrait entre trois et cinq mois pour que Victor soit compétitif. La cellule médicale de Zulte Waregem avait eu un diagnostic similaire quelques jours plus tôt."

(...)