Quand on le voit sur un terrain de football, on dirait un Marsupilami qui a bu trop de Red Bull : il court vers l’avant, il sprinte vers l’arrière, saute, tombe et se relève aussi vite. Quand il rentre dans une pièce, son large sourire naturel vous invite à la bonne humeur. Sa jovialité, Nurio Fortuna la propage dans le vestiaire de Charleroi.



(...)