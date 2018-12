Dans un peu plus de dix jours, le mercato d’hiver ouvrira ses portes. Une période de l’année qui vu les résultats de Charleroi ces dernières semaines et les bonnes prestations de ses joueurs va stresser les supporters zébrés qui craignent le départ d’un ou plusieurs cadres de l’équipe.

Mais douze mois après avoir laissé Dodi Lukebakio partir à Watford avec à la clé une bonne opération financière, on voit mal Mehdi Bayat offrir, cette année, des bons de sortie à ses joueurs comme on offre des cadeaux en cette période de fête. Après un début de saison difficile, les Carolos sont revenus dans le parcours et le dirigeant hennuyer sait que Felice Mazzù aura besoin de toutes les forces vives de son noyau pour décrocher une nouvelle place dans les playoffs 1.

En clair , sauf offre à la Rezaei (NdlR : 6,3 millions), on voit mal des cadres de l’équipe quitter Charleroi. Mais des propositions devraient arriver dans les bureaux du Sporting. Pour qui ?

(...)