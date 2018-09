La vente de Kaveh Rezaei, avec laquelle Felice Mazzù n’était pas d’accord, aurait pu laisser apparaître quelques tensions entre Mehdi Bayat et son coach. Mais il n’en est rien.

"Felice Mazzù a dit, avec toute l’honnêteté intellectuelle qui le caractérise, qu’il n’était pas pour le départ de Kaveh Rezaei. Et je lui ai répondu que je n’étais pas pour non plus mais qu’il y a un moment donné où on se retrouve dans une situation pratiquement impossible à refuser. Je le dis clairement : pour cinq millions, je n’aurais pas vendu Kaveh Rezaei", précise l’administrateur délégué des Zèbres. "Il y a un moment où, par correction pour un joueur et un chiffre qui est mis en place, on ne peut pas dire non. Anderlecht et Bruges aussi ont, à certains moments, l’obligation de vendre des joueurs. Ils n’ont pas le choix. Charleroi a la même limite."

(...)