Grâce à une fin de mercato agitée et une victoire face à Mouscron, Mehdi Bayat et Charleroi respirent et repartent de l’avant

"Je suis content, je vais enfin pouvoir dormir…"

Mehdi Bayat a les traits tirés mais le sourire aux lèvres, au moment de quitter le stade du Mambourg, samedi soir. La victoire acquise face à Mouscron (3-1), la première à domicile cette saison, a rassuré tout le monde à Charleroi, lui le premier.

(...)