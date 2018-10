Felice Mazzù veut que son équipe affiche de grandes valeurs collectives…

Déçu du comportement de son équipe lors de la première mi-temps à La Gantoise, Felice Mazzù est bien conscient que la semaine qui s’annonce est importante pour son équipe.

"Avec un maximum de points, cela pourrait nous faire respirer énormément, analysait l’entraîneur des Zèbres. Sans point, ce serait une situation encore plus difficile. Essayons de travailler aussi sur la longueur de la saison. Je me souviens, l’an dernier, qu’à cette période des équipes qui ont terminé dans le Top 6 se situaient en queue de classement. Il n’y a rien de définitif pour le moment. C’est à nous, maintenant, de renverser la situation et de redevenir ce que nous étions la saison dernière, en tout cas jusqu’en janvier : un vrai bloc efficace défensivement et offensivement. Si l’attitude n’est pas présente, cela va m’énerver."

(...)