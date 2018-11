En fin de cycle, Felice Mazzù ? La question s’est posée, ici et là ces dernières semaines, au regard des résultats en dents de scie de Charleroi. Mais si l’on s’attarde sur les choix posés par le coach carolo depuis le début de la saison, on se rend compte qu’ils ont toujours un impact énorme sur les résultats de son équipe. Et pour cause, les décisions du mentor carolo ont eu une incidence directe sur 16 des 20 points pris par le Sporting. Soit 80 %. Ce qui est énorme.

(...)