L’ailier belge rejoint le Sporting dans les dernières heures du mercato pour environ 800.000 € hors bonus.

Il ne pouvait pas en être autrement. Pour terminer un mercato qui a pris une tournure inédite après le départ de Kaveh Rezaei au Club Bruges pour six millions d’euros hors bonus, la direction du Sporting devait faire un gros coup. Si les transferts d’Adama Niane (qui a signé un contrat de 3 ans + 2 en option), David Henen (2+2) et Gabriele Angella (prêt sec d’un an avec salaire partagé) ont été officialisées dans la soirée par Mehdi Bayat, c’est surtout l’arrivée de Massimo Bruno qui sonne comme le plus joli coup du mercato zébré.



(...)