Héroïque au Parc Astrid, Nicolas Penneteau (37 ans) ne cesse d’impressionner son coach et ses équipiers.

Quel match de la part de Nicolas Penneteau (37 ans). Si comme lors des cinq dernières sorties du Sporting, il n’est pas parvenu à garder ses cages inviolées, il a été héroïque à plusieurs reprises, devant Bornauw, Amuzu ou Dimata. Et même lorsque les Anderlechtois étaient en position hors-jeu, le portier corse parvenait à aller chercher les ballons. Comme si rien ne pouvait lui arriver.

"C’est bien simple, Nico est l’homme du match", indiquait Felice Mazzù en après-match. "Il mérite d’être notre gardien numéro 1. Par ses prestations mais aussi parce que tactiquement, il est très fort. Parfois, il voit des choses que je ne vois pas et il m’aide à les corriger."

Ce qui en dit long sur son importance dans le vestiaire. "On est habitué à ce qu’il sorte de gros matchs", souriait Cristian Benavente en zone mixte. "Nico, on dirait qu’il a toujours 25 ans ! Il est le patron de notre équipe, l’homme de base. On a beaucoup de chance de l’avoir avec nous. Avec ses arrêts, il aide l’équipe."

(...)