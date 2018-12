Contrairement à ce que certains observateurs du football belge ou supporters de Charleroi pensent, le Sporting n’a pas quitté la Coupe de Belgique la queue entre les jambes après une défaite honteuse contre un sans grade. Non, les Zèbres sont tombés, comme de nombreuses équipes cette saison, sur un Racing Genk en grande forme qui dégage un énorme sentiment de sérénité et cela même quand Philippe Clement laisse en début de match des éléments comme Samatta, Trossard et Pozuelo sur le banc des réservistes.

"Dans l’ensemble, le score final est un peu dur mais nous sommes tombés sur l’actuelle meilleure équipe de Belgique, expliquait Cristian Benavente dans les travées du Mambourg une fois la rencontre terminée. Et quand tu perds contre une équipe comme cela, c’est moins grave."

Face à Bruges il y a quelques semaines, les Carolos avaient sorti une grosse prestation pour battre le Club, Contre le Racing, il en fallait encore plus pour espérer une qualification : "Contre une équipe comme Genk qui tourne très bien cette saison, il fallait (...)