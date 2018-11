La blessure de Javier Martos, pour quinze jours au minimum, va permettre au défenseur italien de recevoir sa chance dans l'axe de la défense zébrée. Il va devoir la saisir.

Et si la 18e minute de Charleroi-Lokeren s'apparentait à une sorte de passation de pouvoir ? En remplaçant Javier Martos, blessé, Gabriele Angella (29 ans) a, pour la première fois, obtenu plus de trois minutes de temps de jeu sous la vareuse zébrée (après ses montées au jeu au Standard et contre le FC Bruges). Et il a plutôt bien assuré le coup.