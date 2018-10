Depuis la clôture du mercato estival, Charleroi n’a pas encore perdu.

Et c’est en partie grâce à ses recrues, qui se sont rapidement adaptées. Un mois après la fin de la période de transferts, La DH tire un premier bilan des nouvelles têtes du Sporting…

C’était déjà il y a un mois : Charleroi terminait son mercato estival en bouclant quatre arrivées sur le gong, portant le total des recrues estivales du Sporting à onze.

Quatre semaines plus tard, l’apport des nouveaux est indéniable. Sur le plan offensif, principalement. Avec deux buts chacun depuis leur arrivée, Adama Niane (25 ans) et Victor Osimhen (19 ans) se sont rapidement imposés comme les nouveaux fers de lance de l’attaque du Sporting. Le premier, arrivé de Troyes (Ligue 2), a tout de suite convaincu par ses courses, sa vitesse et son sens du but. Le second s’est surtout distingué par sa puissance, son jeu dos au but et son efficacité en zone de finition.

Derrière le duo, un troisième homme ne démérite pas. Pour son deuxième retour au Sporting, Jérémy Perbet (33 ans) a déjà trouvé le chemin des reprises à deux reprises, malgré un temps de jeu limité. Si dans le contenu, il doit encore progresser, le Français, qui sera encore suspendu face au Cercle, rendra, à coup sûr, de fiers services à Charleroi dans les mois à venir.

(...)