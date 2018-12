Concurrents dans la course aux playoffs 1, Gand (sixième avant le match) et Charleroi (septième avant la partie) ont livré une bataille tactique qui a souri aux Hennuyers grâce à des buts de Victor Osimhen et Massimo Bruno dans le Felice Time. Ce succès en ouverture de la 19e journée permet aux Carolos de réintégrer le top 6.

En préparant la rencontre de ce vendredi face à La Gantoise, Felice Mazzù a dû se repasser à plusieurs reprises dans la tête le scénario du match aller où les Buffalos avaient largement dominé les Zèbres malgré un score final (2-1) qui ne donnait pas cette impression.

(...)