Charleroi La clé du succès pour Charleroi, c’est Benavente Maxime Jacques

La rencontre face à Lokeren en a été la parfaite illustration : quand le Péruvien prend les choses en main, Charleroi gagne.



Trop collé à sa ligne et discret en première période, le médian carolo s’est ensuite libéré, offrant plus de solutions à ses équipiers, en multipliant les infiltrations dans l’axe et en se montrant décisif, avec un peu de réussite, sur l’ouverture du score zébrée. "Je me sens bien quand je combine avec Massimo. En deuxième mi-temps, on a été plus proches l’un de l’autre et ça nous a fait du bien."



(...)