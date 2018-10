Quelques heures avant son déplacement à la Ghelamco Arena, le Sporting a fait signer un nouveau joueur. Pas un joueur chevronné sans contrat, mais bien un élément de son école des jeunes : Ken Nkuba Tshiend, né le 21 janvier 2002 (16 ans).

Ancien joueur de Mons, il a rejoint Mouscron lors de la faillite de l’Albert. La saison dernière, il est resté dans le Hainaut, mais a quitté les Hurlus pour évoluer avec les U16 de Charleroi. Dans cette équipe, Ken Nkuba Tshiend a inscrit 80 % des buts pendant la saison 2017-2018. Gêné au dos puis au ménisque (on a parlé à un moment d’une opération possible) lors de la préparation à la campagne 2018-2019, il n’est revenu dans le parcours, en U18, que le 22 septembre lors d’un déplacement à… Gand. Et il a rapidement retrouvé son sens du but.

(...)