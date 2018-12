Depuis le début de la saison, Jérémy Perbet voyage entre le banc des réservistes, duquel il sort souvent en fin de match, et des titularisations. Une situation que l’ancien meilleur buteur de notre championnat gère parfaitement bien en affichant une mentalité exemplaire.

"Massimo Bruno, la semaine avant La Gantoise, il ne s’est pas entraîné mais il entre en fin de match et il donne une passe décisive et marque un but, explique le n°10 du Sporting. C’est ce qu’on attend des joueurs qui sont sur le banc. Ils ne doivent pas tirer la tête. Tu sais qu’à un moment tu es amené à rentrer. Et à ce moment-là tu dois être décisif et compétitif. Quand tu joues au haut niveau, tu ne peux pas être titulaire à chaque match, mais tu sais que tu peux être appelé à chaque instant. Tu dois être présent et montrer un bon état d’esprit. C’est important pour toi-même et pour tirer le groupe vers le haut."

Un état d’esprit que le Français a développé lors de son passage à Villarreal.

"Avant cela à Mons, j’étais tout le temps titulaire. En Espagne, il m’est arrivé d’inscrire deux buts lors d’une rencontre et de me retrouver sur le banc la semaine suivante. Parce que le coach avait décidé cela pour une question de fraîcheur, car il avait vu des choses aux entraînements, etc. Il faut l’accepter, cela ne sert à rien d’aller contre ou de faire la tête. Quand tu es attaquant, parfois il n’y a pas d’espace lors des 60-75 premières minutes de jeu puis à la fin c’est débridé et c’est là que tu peux peut-être apporter plus pour ton équipe. C’est un état d’esprit à avoir. Et je trouve qu’à Charleroi on affiche cette mentalité et c’est pour cela qu’on réalise de bons résultats. Car si vous regardez, vous verrez que ce sont souvent des remplaçants qui ont fait la différence lors de nos matchs. C’est comme cela que cela doit se passer…"

Et un des atouts de Charleroi cette saison, c’est un banc des réservistes qui peut avoir de la gueule quand tout le monde est présent.

"Il y a beaucoup de fraîcheur pendant nos matchs, poursuit l’ancien joueur de Tubize. Quand des joueurs montent au jeu, c’est du qualitatif et du très haut niveau. Cela apporte toujours quelque chose. C’est un élément qui a changé à Charleroi par rapport aux dernières années. Quand il manque un ou deux joueurs, il y a