CharleroiInterview Javier Martos: "Notre objectif demeure les playoffs 1" Christophe Verstrepen

Toujours à la recherche d’une certaine régularité, positive si possible, dans ses résultats, Charleroi va aborder une semaine charnière avec la réception de Saint-Trond, ce mardi, et le déplacement à Ostende, vendredi. En cas de six sur six, les Carolos, actuellement 10es à six points du top 6, se relanceraient dans la course aux playoffs 1.



En cas de bilan plus mitigé, le Sporting stagnerait dans le ventre mou du classement ou pourrait même plonger dans la crise en cas de semaine peu généreuse en points. Une situation que veut absolument éviter, Javier Martos, le capitaine d’un navire hennuyer qui n’a pas encore trouvé le bon cap.



(...)