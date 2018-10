La loi des séries est parfois cruelle. Javier Martos l’apprend à ses dépens. Vendredi, face au Cercle, et pour la troisième fois de la saison (la quatrième, si on compte le match amical contre Nice), le défenseur carolo a été directement impliqué dans un but contre son équipe. Difficile à vivre, forcément.

