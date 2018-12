"Il a été rare, depuis que je suis entraîneur de Charleroi, que je commence avec un seul médian axial défensif. Gaëtan et Cristophe ont déjà joué ensemble par le passé et se connaissent bien. On a déjà pris des points avec eux. Même si notre manière de jouer est, forcément, différente."

Car ni Diandy, ni Hendrickx ne peuvent revendiquer le volume de jeu impressionnant d’Ilaimaharitra. "Gaëtan a plein de qualités mais si je lui demande de jouer à la Marco, il ne va pas réussir son match. Je vais donc lui demander de jouer à la Gaëtan."

