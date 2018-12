Le premier coup franc direct de sa carrière, il s’en souviendra. “En pro, je n’en avais jamais marqué. C’est le fruit du travail à l’entraînement que j’effectue avec Valentin Baume… que me charrie beaucoup avec ça car j’en rate pas mal”, se marre Marco Ilaimaharitra, au moment de commenter le but qu’il a marqué, le troisième des Zèbres face au Cercle. “On est plusieurs tireurs et le choix se fait au feeling. Celui-là, je le sentais. Donc j’ai dit à Cristian de me laisser. Et j’ai marqué. C’est un beau but, je me réjouis de le revoir.”

(...)