Charleroi Felice Mazzù sort son autobiographie: "Le livre de quelqu’un qui a accompli son rêve" Maxime Jacques

Felice Mazzù se raconte dans le livre Papa, je te promets qu’un jour (Éditions Luc Pire)."Ce n’est pas une biographie mais plutôt un récit."



En prenant la parole, en prélude de la présentation du bouquin de Felice Mazzù, qui vient de sortir aux éditions Luc Pire et qui était présenté, lundi soir, à la Manufacture urbaine de Charleroi, Pierre-Yves Hendrickx (le directeur administratif du Sporting) a trouvé les mots justes pour résumer, en quelques mots, l’ouvrage écrit par Jean Derycke. "Où en découvre beaucoup sur l’homme intègre, honnête, juste et droit que Felice est et a toujours été." Ce qui a évidemment fait sourire le principal intéressé.



Felice, d’où vient cette idée d’écrire un livre ?



"Cela faisait un certain temps, depuis que j’ai la chance d’être dans le milieu du football professionnel, que j’avais envie d’écrire un livre. (...)