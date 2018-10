Son année 2018 avait débuté de la plus belle des manières. Avec un trophée de meilleur entraîneur de l’année et une belle revalorisation salariale. Mais depuis lors, Felice Mazzù et Charleroi sont à la peine, incapables d’enchaîner deux victoires de rang en championnat. Une situation qui frustre forcément beaucoup le coach carolo, qu’on a vu inhabituellement énervé sur ses joueurs après la (très) mauvaise prestation du Sporting au Cercle. Mais qui ne l’empêche pas de conserver sa lucidité et la franchise qui le caractérise.

Entretien.

Felice, on peut le dire : pour Charleroi, 2018 rime avec catastrophique…

"Disons que c’est une année un peu spéciale dans le sens où on n’arrive pas à faire de série. Les choses ne s’enchaînent pas alors qu’on travaille pourtant toujours de la même manière… Peut-être qu’on parvient difficilement à supporter la critique, qui est là à juste titre."

Vous vivez les mois les plus compliqués depuis que vous entraînez le Sporting ?

"La période n’est pas simple. Il y a beaucoup (...)