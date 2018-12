Charleroi Felice Mazzù et Philippe Clément: "On a partagé la même chambre… et le Trophée Goethals" Interview > Maxime Jacques

Depuis qu’ils ont suivi leurs cours d’entraîneur ensemble, Felice Mazzù et Philippe Clément sont restés bons camarades.



C’est un joli clin d’œil. Ce mercredi soir, les huitièmes de finale de Croky Cup mettront aux prises Felice Mazzù (Charleroi) et Philippe Clément (Genk), les deux derniers vainqueurs du trophée Goethals. Mazzù l’a reçu l’an dernier, Clément l’a reçu ce lundi, succédant donc au T1 zébré. Mais ces dernières années, les deux hommes ont partagé plus qu’un trophée. Et on peut même dire qu’entre eux s’est créée une belle amitié…



Felice, Philippe, vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes rencontrés ?



Felice Mazzù : "C’était lors du passage de notre licence professionnelle, en 2013. (...)