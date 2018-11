Auteur d’une très bonne saison 2017-2018 avec à la clé onze buts et quatre assists, le milieu de terrain offensif du Sporting Charleroi, Cristian Benavente, a retrouvé depuis quelques semaines un très bon niveau de jeu. Mais surtout, le Péruvien est redevenu très décisif pour son équipe. Sur les huit dernières rencontres des Zèbres, le joueur formé au Real Madrid a planté cinq roses (contre Lokeren au Mambourg, Zulte Waregem, Saint-Trond, le Club Bruges et Lokeren au Daknam) et délivré un assist. Et à chaque fois, lors de ces matchs, Charleroi a pris les trois points. (...)